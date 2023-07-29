Россия и Бурунди создадут центр изучения инфекций

Попова и Нзейман обсудили углубление сотрудничества для санитарно-эпидемиологического благополучия населения, вопросы по реагированию на инфекционные угрозы и увеличение кадров для развития лабораторной инфраструктуры Бурунди.

Анна Попова 27 июля также подписала аналогичное соглашение с министром здравоохранения Уганды Джейн Рут Асенг. Договор предполагает совместную работу стран по эпидемиологической безопасности. Попова подчеркнула, что особенно полезными для коллег в Африке будут российские разработки по борьбе с Эболой и геморрагической лихорадкой. На встрече стороне Уганды была передана мобильная лаборатория для тестирования на инфекции.

В июне 2023 года Правительство РФ объявило о направлении Роспотребнадзору из федбюджета до 1,17 млрд рублей на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями в Африке. Средства намерены выделять поэтапно с 2023 по 2026 год.

Деньги поступят ведомству по подразделу «Международные отношения и международное сотрудничество». Роспотребнадзор должен определить подведомственные учреждения, которые будут осуществлять мероприятия в странах Африки.

Согласно документу, в 2023 году на борьбу с инфекционными заболеваниями выделят до 68,4 млн рублей, в 2024 году – до 373,4 млн рублей, в 2025 году направят до 374,2 млн рублей помощи, а в 2026 году – до 353,8 млн рублей.