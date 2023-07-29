Контактные линзы J&J не попадут в перечень параллельного импорта

По словам Василия Осьмакова, J&J подтвердила поставки на следующий день после заявления Минпромторга РФ о внесении бренда в перечень параллельного импорта в конце мая 2023 года. Бесперебойные поставки – один из ключевых факторов невнесения продукции в этот список.

Минпромторг РФ уже сформировал обновленный перечень товаров, подпадающих под параллельный импорт. В ближайшее время список будет направлен для визирования в Минюст РФ.

Минторг США ввел меры экспортного контроля в отношении медоборудования и медизделий, отгружаемых в Россию и Белоруссию, 19 мая 2023 года. Эти товары не попали под прямой запрет, однако теперь поставка или реэкспорт медтехники потребуют получения лицензии от американского регулятора. Предварительный перечень включает в себя 1 224 изделия, включая контактные линзы.

В середине мая 2023 года стало известно, что поставщики начали рассылать уведомления о приостановке импорта медизделий в Россию из-за ограничений, которые ввел Минторг США. В частности, по данным «Коммерсанта FM», дистрибьюторы американской Johnson & Johnson (в портфель входят контактные линзы Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes) начали предупреждать салоны оптики о приостановке поставок, в результате чего цены на линзы в рознице выросли в два-три раза.

Росздравнадзор опроверг возможность дефицита линз. По данным регулятора, Johnson & Johnson осенью 2022 года уведомила Росздравнадзор о выводе с рынка одного наименования контактных линз – 1-DAY ACUVUE ТruЕуе with HYDRACLEAR. Ведомство считает, что уход с российского рынка именно этих контактных линз никак не отразится на удовлетворении спроса пациентов, нуждающихся в линзах для глаз.

Тогда же в Минпромторге заявили, что контактные линзы производства Alcon Laboratories, Bausch & Lomb и Johnson & Johnson включат в перечень параллельного импорта в течение двух недель, если их поставки не возобновятся.

В начале мая 2022 года Минпромторг утвердил перечень товаров, которые можно будет ввозить в Россию без согласия правообладателя. Медицинские изделия в указанный перечень не попали. В ведомстве заявляли, что готовы обсуждать возможность включения медизделий в перечень в случае отказа в поставках критического и уникального оборудования, расходных материалов и реагентов, не производящихся в России и «дружественных» странах.