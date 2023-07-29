Росздравнадзор утвердил «дорожную карту» по открытию аптеки

Росздравнадзор намерен помочь начинающим фармпредпринимателям. Для этого служба утвердила пошаговую «дорожную карту» по открытию аптеки: вскоре она появится на сайте ведомства. Специалисты полагают, что с отменой требований к стажу руководителя аптеки открыть точку сможет любой желающий, в том числе и вчерашние выпускники вузов.

О развитии Росздравнадзором системы клиентоцентричности рассказала начальник управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований Ирина Крупнова. Она обратилась к профессиональному сообществу в ходе межрегиональной научно-практической конференции для провизоров и фармацевтов «Сельская аптека. Современный подход к повышению доступности лекарственных препаратов для населения», передает корреспондент «ФВ».

«Мы взяли процедуру открытия аптеки и формируем по ней жизненную ситуацию. Если человек решил заниматься фармацевтическим бизнесом, заходя на портал госуслуг, он подает всего одно заявление — «хочу открыть аптеку». И от начала — регистрации в налоговой, выбора организационно-правовой формы собственности — до завершения процесса он поэтапно, «бесшовно» будет переводиться от одной организации к другой», — сообщила Крупнова.

Недавно Росздравнадзор утвердил «дорожную карту» по открытию аптеки: скоро она появится на сайте ведомства. «Любой желающий сможет четко представить, какие действия ему необходимо совершить. Почему мы выбрали это направление приоритетным? Постановление Правительства РФ № 547 отменило требования к руководителю фарморганизации. И теперь даже любой студент, который окончил медицинский вуз со специализацией в фармации, имеет возможность открыть свое дело», — рассказала Крупнова.

Она напомнила, что для лицензирования достаточно подать заявление в электронном виде. «Нет необходимости собирать документы при подаче заявления. Но заявителю нужно изучить перечень документов, которые он должен будет представить на момент контрольно-надзорного мероприятия, которое называется «оценка возможности выполнения лицензионных требований», — добавила Крупнова.

По ее словам, контролирующий орган может как выехать в организацию для проведения проверки, так и провести ее в формате ВКС. Для отказа в выдаче лицензии могут быть три причины: недостоверная или искаженная информация, невозможность соблюдения обязательных требований или наличие действующей лицензии.

Фото: Ольга Коберник

Ольга Коберник

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