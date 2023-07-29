Мурашко сообщил о подготовке обновленного «Спутника V» против новых вариантов COVID-19

В Минздраве сообщили о подготовке обновленного «Спутника V» против новых вариантов COVID-19, которые циркулируют в мире. Препарат сейчас проходит клинические исследования.

Вакцина «Спутник V», актуализированная для защиты против новых вариантов вируса SARS-CoV-2, подготовлена и проходит клинические испытания. Об этом сообщил в ходе сессии второго саммита «Россия — Африка» министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает его слова ТАСС.

«Сегодня подготовлен уже и проходит клинические испытания новый вариант вакцины «Спутник» для ревакцинации, который сделан под новые штаммы, которые циркулируют в мире», — сказал он.

Министр назвал поставку вакцин перспективным направлением сотрудничества со странами Африки. По его словам, вакцина «Спутник V» поставлялась более чем в 70 стран. Причем, по откликам министерств здравоохранения, она показала себя как наиболее эффективная вакцина, защищающая от летальных исходов и распространения инфекции, подчеркнул Мурашко.

Накануне глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что обновленную вакцину от COVID-19 с актуализированным антигенным составом внедрят в ближайшее время после получения финансирования от Минздрава. По его словам, одно из главных преимуществ препарата — это возможность с его помощью прививать людей всех возрастных групп, в том числе детей и подростков.

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Артем Косенок

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