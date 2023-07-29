Подразделение AstraZeneca приобретет портфолио программ Pfizer для генной терапии

Компания Alexion приобретет портфолио доклинических программ генной терапии у Pfizer. Сумма соглашения составит до 1 млрд долл.

Подразделение AstraZeneca Alexion купит портфолио программ генной терапии, находящихся на ранних стадиях разработки, у компании Pfizer. Сумма соглашения составит до 1 млрд долл., также в нее будут включены роялти, сообщается на сайте компании.

AstraZeneca приобрела Alexion за 39 млрд долл. в 2021 году. Компания занимается редкими заболеваниями и планирует закрыть сделку с Pfizer в III квартале этого года.

По условиям соглашения Alexion получит доступ к ряду капсидов аденоассоциированного вируса (AAV). Компания заявила, что капсиды AAV являются эффективным механизмом доставки терапевтических генных грузов для целей генной терапии и редактирования генов. Также Alexion будет взаимодействовать с талантливыми работниками Pfizer, которые связаны с разработками этих технологий.

«Сегодняшняя новость представляет собой еще один важный шаг вперед в стремлении Alexion и AstraZeneca стать лидерами отрасли в области геномной медицины, которая может помогать и даже излечивать пациентов, страдающих от разрушительных болезней», – заявил главный исполнительный директор Alexion Марк Дюнуайе.

В октябре прошлого года AstraZeneca купила американского разработчика генной терапии LogicBio Therapeutics за 68 млн долл. В январе AstraZeneca заключила сделку по покупке американского разработчика лекарств CinCor Pharma на сумму до 1,8 млрд долл., чтобы укрепить портфель препаратов для сердца и почек.

Николай Соколов

pharmvestnik