Biogen купит Reata Pharmaceuticals за 6,5 млрд долларов

Biogen купит компанию Reata Pharmaceuticals почти за 6,5 млрд долл. Производитель получит препарат Skyclarys против атаксии Фридрейха.

Biogen купит биотехнологическую фирму Reata Pharmaceuticals почти за 6,5 млрд долл. Reuters пишет, что компания планирует укрепить свои позиции на рынке препаратов от редких заболеваний, в то время как ее лекарства от рассеянного склероза сталкиваются с конкуренцией.

В рамках сделки Biogen получит недавно одобренный FDA препарат Skyclarys для лечения редкого генетического заболевания, вызывающего прогрессирующее поражение нервной системы, атаксии Фридрейха. Skyclarys — единственный одобренный препарат для лечения этого заболевания. В Соединенных Штатах от него страдает примерно один из 50 тыс. человек.

Одобрение FDA было основано на исследовании, показавшем, что Skyclarys превосходит плацебо с точки зрения изменения так называемой оценки mFARS — неврологической рейтинговой шкалы, используемой для оценки прогрессирования заболевания.

Biogen заявила, что находится в поиске сделок, особенно в таких областях, как редкие заболевания и иммунология, чтобы дополнить свой портфель лекарств от рассеянного склероза. «Мы так и думали, что Reata — одна из немногих логических целей для поглощения Biogen», — заявил аналитик Stifel Пол Маттеис, добавив, что сделка отвечает стратегии Biogen по обеспечению роста продаж в краткосрочной перспективе.

В начале июля FDA одобрило препарат против болезни Альцгеймера Leqembi от Biogen и Eisai. Biogen также производит «Спинразу», средство для лечения редкого расстройства мышечной атрофии.

Николай Соколов

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