Минздрав: в РФ нет дефицита препаратов по действующим веществам

Замминистра здравоохранения Сергей Глаголев назвал ситуацию на рынке стабильной. По его словам, это произошло в том числе благодаря активной работе регуляторов по адаптации российского законодательства к оперативной смене вспомогательных веществ и фармсубстанций, выводу на рынок препаратов, в которых нуждается отечественное здравоохранение. Он добавил, что Минздрав крайне позитивно оценивает динамику импортозамещения на отечественном фармрынке.
«Мы оцениваем крайне позитивно. Это подтверждает интерес наших африканских коллег, который мы видим на форуме, к экспортному потенциалу и к совместному сотрудничеству, организации производств в странах, в том числе Африканского региона», – сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.
Глаголев добавил, что текущая динамика – это проявление давно идущих процессов модернизации отечественной фармы. Ее результатом стало создание мощных производств дженериков и инновационных препаратов, включая биотехнологические лекарства, отметил он.
Второй саммит «Россия – Африка» проходит в «Экспофоруме» в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организованы экономический и гуманитарный форумы. Девизом, как и в предыдущий раз, стало «За мир, безопасность и развитие». Организатором мероприятий выступает фонд «Росконгресс». ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум «Россия – Африка».