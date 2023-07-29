Минздрав: в РФ нет дефицита препаратов по действующим веществам

«Мы оцениваем крайне позитивно. Это подтверждает интерес наших африканских коллег, который мы видим на форуме, к экспортному потенциалу и к совместному сотрудничеству, организации производств в странах, в том числе Африканского региона», – сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Глаголев добавил, что текущая динамика – это проявление давно идущих процессов модернизации отечественной фармы. Ее результатом стало создание мощных производств дженериков и инновационных препаратов, включая биотехнологические лекарства, отметил он.

Второй саммит «Россия – Африка» проходит в «Экспофоруме» в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организованы экономический и гуманитарный форумы. Девизом, как и в предыдущий раз, стало «За мир, безопасность и развитие». Организатором мероприятий выступает фонд «Росконгресс». ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум «Россия – Африка».

gxpnews