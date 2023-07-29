«Р-Фарм» получил диплом Премии Правительства в области качества

На площадке Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации состоялась церемония награждения дипломантов конкурса на соискание Премии Правительства РФ в области качества. «Р-Фарм» стал одним из 12 обладателей дипломов и единственным среди них фармацевтическим предприятием.

В церемонии принял участие руководитель Роскачества Максим Протасов. Дипломы вручал заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Юрин. Группу компаний «Р-Фарм» представлял директор по экономике здравоохранения Александр Быков.

«Одна из главных целей «Р-Фарм» — обеспечить производство и поставки качественных, эффективных и безопасных лекарственных средств. Диплом Премии Правительства РФ в области качества — знак того, что мы движемся в верном направлении. Мы признательны за столь высокую оценку производственных и управленческих процессов «Р-Фарм», — сказал Александр Быков.