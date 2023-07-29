Саммит Россия – Африка: Итоги

Росатом готов предложить Африке радиопрепараты и медоборудование
Госкорпорация “Росатом” готова предложить странам Африки многостороннее сотрудничество в сфере медицины. Об этом, как сообщили в среду в пресс-центре Росатома, рассказал генеральный директор дивизиона “Технологии здоровья” госкорпорации Игорь Обрубов.
Наибольший интерес у африканских партнеров, по словам эксперта, вызывают такие сферы, как, например, производство радиофармпрепаратов и инфраструктура для лечения с их помощью. Обрубов выделил также производство медицинского оборудования, в том числе в Африке, подготовку медицинских кадров и такую сферу, как использование ионизирующего излучения, в том числе для обработки сельхозпродукции с целью ее сохранности.
РФ поставит Африке 10 мобильных лабораторий в рамках программы борьбы с инфекциями
Россия направит в страны Африки до 2026 года сотни специалистов и поставит 10 мобильных лабораторий в рамках программы помощи континенту в борьбе с инфекциями, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия – Африка.
“Подготовлена масштабная программа помощи Африке по борьбе с инфекциями, рассчитанная до 2026 года, на которую выделены 1,2 млрд рублей. В ее рамках в страны континента будет поставлено 10 мобильных лабораторий, подготовлены сотни специалистов, проведены совместные исследования”, – сказал президент.
В Минздраве заявили о готовности РФ налаживать локализацию и экспорт препаратов в Африке
Россия готова развивать локализацию производства отечественных препаратов и налаживать экспорт лекарств на территории стран Африки. Об этом заявил замглавы Минздрава России Сергей Глаголев. “Готовы развивать сотрудничество и по локализации, и по экспорту российских лекарственных препаратов, имеющих ценовые преимущества – как и для инфекционных заболеваний, так и для неинфекционных, влияющих на продолжительность жизни, в страны африканского региона”, – сказал замминистра. Глаголев подчеркнул, что доля отечественных препаратов на российском фармацевтическом рынке составляет две трети.
В ФМБА России заявили о готовности сотрудничать с Африкой в разработке вакцин
“Учреждениями ФМБА России сейчас ведутся разработки в области создания вакцин против лихорадки денге, вируса папилломы человека и ряда терапевтических препаратов для лечения ВИЧ-инфекций. По всем этим направлениям наше агентство готово сотрудничать со странами африканского континента, как в области разработки, так и в области трансфера технологий и производства”, – сказал он.
По его словам, ФМБА России разработал и сейчас завершает клинические испытания полисахаридных коньюгированных вакцин для профилактики гемофильной инфекции типа b, менингококковой инфекции, пневмококковой инфекции. Исследования будут завершены в 2025 году, вакцины будут полностью отечественными и будут выпускаться по полному циклу.
Мурашко заявил о готовности РФ поставлять в Африку препараты для терапии ВИЧ-инфекции
Поставка из России собственных препаратов для терапии ВИЧ-инфекции возможна в африканские страны, цены на лекарства – самые низкие в мире. “Необходимо отметить широкую линейку препаратов для борьбы с вирусными инфекциями, включая, в том числе, вирус иммунодефицита человека. Причем, хочу отметить, что по данным Федеральной антимонопольной службы, цены на эту группу препаратов являются самыми низкими в мире, что, в общем-то, обеспечивает [их] доступность для наших пациентов в РФ”, – сказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Он также отметил перспективы такого направления, как экспорт медуслуг – возможность оказания медицинской помощи в России и выезд отечественных врачей для лечения пациентов в других странах.
Центр им. Гамалеи заявил о готовности поставлять странам Африки вакцины
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России готов сотрудничать со странами Африки по поставке вакцин, проведению международных клинических исследований и по обучению специалистов.
“Центр [готов] предложить несколько актуальных направлений для сотрудничества со странами Африканского континента. В первую очередь, это поставка готовых лекарственных препаратов, вакцинных препаратов. Второе – проведение совместных международных клинических исследований тех препаратов, которые находятся на различных стадиях разработки клинических исследований у нас в стране”, – сказал директор центра Александр Гинцбург.
Гинцбург добавил, что также центр готов сотрудничать с Африкой по обучению специалистов по направлениям микробиологии, вирусологии и биотехнологии с целью трансфера инновационных технологий на территорию африканских стран с последующим предоставлением лицензий на выпуск конкретных лекарственных препаратов. По его словам, если говорить о поставке готовых препаратов, речь идет о вакцинах против заболеваний, очаги которых есть в Африке. В первую очередь это лихорадка Эбола.
Он также добавил, что ученые центра готовы разработать интраназальную вакцину от коронавирусной инфекции для детей в возрасте до шести лет. “Если будет минимальное финансирование, то будет сделана интраназальная вакцина на основе вакцины “Спутник V”, которая охватит группу детишек от шести [лет] и ниже. Данная форма введения абсолютно лишена побочных эффектов, как ранее было показано на “Спутнике V”, – сказал он.
Россия создаст производство вакцин в Республике Конго
РФ планирует создать производство актуальных для Центральной Африки вакцин и препаратов в Республике Конго. Об этом сообщил на саммите Россия – Африка вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.
“Мы выходим на взаимодействие не только внутри страны, но и на взаимодействие со странами Африки. Если первый проект был связан с Никарагуа, то сейчас создается хаб, который будет в Конго, где будут производиться не только вакцины, но и лекарственные препараты. Там же будут обучать специалистов, участвующих в производстве лекарственных препаратов не только на территории Петербурга”, – сказал он. Как уточнил председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик, речь идет о проекте Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток.
Минздрав проработает вопрос о создании филиалов медвузов России в странах Африки
“Минздрав проработает вопрос о создании филиалов российских вузов в африканских странах. <…> В данном направлении надо прежде всего четко изучить наличие материальной базы, педагогов. Потому что, чтобы создать институт, это огромное количество лабораторий, процесс энергоемкий”, – сказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Мурашко отметил, что в медвузах обучаются шесть лет, поэтому нужна хорошая клиническая база для подготовки специалистов. Также должны быть технологии, чтобы врачи получали современное образование.
“Думаю, можно говорить пока о проработке [вопроса], потому что нужны будут визиты туда. Одна из [африканских] стран очень интересовалась развитием цифровой медицины, организацией здравоохранения. Очень интересно направление по борьбе с онкологией – как лекарственные препараты, так и диагностика, и радиофармпрепараты”, – уточнил он.
Он отметил, что на саммите Минздрав России подписал меморандумы о взаимопонимании с Бурунди и Республикой Чад, а также дорожную карту сотрудничества с Республикой Конго.