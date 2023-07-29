Саммит Россия – Африка: Итоги

Росатом готов предложить Африке радиопрепараты и медоборудование

Госкорпорация “Росатом” готова предложить странам Африки многостороннее сотрудничество в сфере медицины. Об этом, как сообщили в среду в пресс-центре Росатома, рассказал генеральный директор дивизиона “Технологии здоровья” госкорпорации Игорь Обрубов.

Наибольший интерес у африканских партнеров, по словам эксперта, вызывают такие сферы, как, например, производство радиофармпрепаратов и инфраструктура для лечения с их помощью. Обрубов выделил также производство медицинского оборудования, в том числе в Африке, подготовку медицинских кадров и такую сферу, как использование ионизирующего излучения, в том числе для обработки сельхозпродукции с целью ее сохранности.