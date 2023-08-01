Прокуратура обжаловала приговор двум пермским бизнесменам по делу о продаже технического кислорода клиникам

Следователи обвиняли бизнесменов в сбыте фальсифицированных лекарственных средств (п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Однако 22 мая 2023 года Свердловский районный суд оправдал фигурантов по статье о мошенничестве, а по делу о сбыте назначил условные сроки (Шашмурин и Фукалов частично признали вину по этому эпизоду и вернули потерпевшим клиникам 3,7 млн рублей).

Осужденные не стали обжаловать приговор. Прокуратура же направила апелляционную жалобу в Пермский краевой суд (заседание по этому делу намечено на 1 августа 2023 года), посчитав наказание мягким, а оправдание по статье о мошенничестве незаконным. В мае надзорное ведомство просило Свердловский райсуд приговорить Олега Шашмурина и Сергея Фукалова к 9 и 8 годам лишения свободы в колонии общего режима и оштрафовать каждого на 1,2 млн рублей.

Потерпевшими по делу признаны восемь государственных медорганизаций, в том числе из Перми, Березников, Соликамска, Краснокамска и Чусового.

По версии следствия, с 16 июля по 15 октября 2021 года Шашмурин и Фукалов закупили жидкий технический кислород в ПАО «Метафракс Кемикалс» и ООО «Электротяжмаш-Привод», после чего поставили его в клиники Пермского края под видом медицинского. Предприниматели якобы предоставили больницам ложные сведения о производителе, указав вместо названных компаний ООО «КриоГаз». Также фигуранты представили копии аналитических паспортов на жидкий медицинский кислород. Всего в региональные больницы отгружено 70,1 тонны кислорода, притом что продукция не была включена в Госреестр лекарственных средств РФ.

Следствие считает, что Олег Шашмурин руководил процессом и контролировал доставку, распределение и хранение технического кислорода в цистернах, а Сергей Фукалов занимался тем, что заключал госконтракты.

АО «Метафракс Кемикалс» зарегистрировано в Губахе (Пермский край) в 1993 году. Компания принадлежит АО «Метахолдинг». Согласно данным СПАРК-Интерфакс, «Метафракс Кемикалс» в 2021 году выручила 31,7 млрд рублей, чистая прибыль составила 13,7 млрд рублей. ООО «Электротяжмаш-Привод» зарегистрировано в 2008 году в Москве. Организация на 5% принадлежит Александру Оксману и на 95% – «Файберлайн Корпорейшн». Выручка ООО «Электротяжмаш-Привод» в 2021 году составила 4 млрд рублей, чистая прибыль – 213,8 млн рублей.

ООО «КриоГаз» зарегистрировано в Перми в 2010 году. Юрлицо принадлежит Людмиле Большаковой. В 2021 году компания выручила 9 млн рублей, чистая прибыль составила 3,38 млн рублей.