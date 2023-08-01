В 2022 году фаркомпании заплатили более 450 млн рублей неустоек по госконтрактам

По итогам 2022 года заказчики взыскали с фармкомпаний 458 млн руб. по госконтрактам на поставку лекарств. В первом полугодии 2023 года наметилась тенденция снижения суммы штрафов и пеней. Если в прошлом году в январе — июне было начислено 315 млн руб., то в текущем году за такой же период – 114 млн руб.

В 2021 и 2022 годах объем неустоек по госконтрактам на поставку лекарств был на одном уровне – 446,8 млн и 458 млн руб. соответственно, подсчитали аналитики Headway. В первом полугодии 2023 года сумма штрафов и пеней уменьшилась по сравнению с таким же периодом в предыдущие годы. Так, в январе — июне 2021 года она равнялась 217,7 млн руб., в январе — июне 2022 года – 315 млн руб., в текущем году – 114 млн руб.

Как отмечают в Headway, некоторые контракты 2023 года все еще исполняются, поэтому сумма неустоек может измениться.

В течение года штрафы и пени начисляются неравномерно, всплески фиксируются в начале (в январе — феврале) и в конце (в четвертом квартале) года. Штраф – зафиксированная в контракте сумма, которую должна заплатить сторона, нарушившая обязательства. Пени – денежные санкции за задержку исполнения обязательств, начисляются за каждый день просрочки, их размер обычно выражается в процентах от не выполненной в срок суммы обязательств. Основная причина – просрочка исполнения поставщиком обязательств. В 2021—2022 годах на эту причину пришлось около 98%. Вторая причина – ненадлежащее исполнение поставщиком своих обязательств. К заказчику санкции применяются редко. За первую половину 2023 года за просрочку исполнения заказчиком обязательств начислено всего 11,23 тыс. руб., в январе — июне 2021 и 2022 годов было 1,1 млн и 1,5 млн руб. соответственно. За ненадлежащее исполнение заказчиками обязательств и вовсе было 0,34 тыс. руб., в первой половине 2021 и 2022 годов — 777,9 тыс. и 77,2 тыс. руб. соответственно. Наибольшую сумму штрафов и пеней начислил Федеральный центр планирования и лекарственного обеспечения, при этом в процентном соотношении от суммы контракта она составляет только 0,1% и занимает 29 место среди госзаказчиков. Если смотреть по доле неустоек в общей сумме контрактов, то в 2022 году лидером стало ГБУЗ МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского – 3,26%, сумма контрактов была 990,2 млн руб. TOP5 госзаказчиков по сумме неустоек в 2022 году MISSING: summary MISSING: current-rows. Заказчик Сумма штрафов и пеней, млн руб. Сумма контрактов, млрд руб. Доля неустоек в сумме контрактов, % Федеральный центр планирования и лекарственного обеспечение 80.8 84.2 0.1 Дирекция единого заказчика Министерства здравоохранения Московской области 53.4 3.2 1.7 Департамент здравоохранния Воронежской области 6.0 0.9 0.7 Орловский областной онкодиспансер 4.3 0.3 1.3 Департамент здравоохранения Ивановской области 2.7 0.4 0.7