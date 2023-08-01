Минпромторг обновил внутренние регламенты по предоставлению субсидий на НИОКР

Минпромторг опубликовал документы внутреннего регламента по предоставлению субсидий на НИОКР. Так, согласно приказам, внесены изменения в регламент электронного взаимодействия и методику определения перечня современных технологий.

Минпромторг обновил внутренние регламенты по предоставлению субсидий на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). Соответствующие приказы ведомства № 2333 от 27.06.2023, № 2335 от 27.06.2023 и № 2334 от 27.06.2023 размещены на портале правовой информации.

Согласно документам, в состав межведомственной комиссии по современным технологиям войдут два представителя Минздрава. Комиссия сможет рассматривать предложения по технологиям, поступившие от председателя правительства или его заместителей, а не только от организаций. Кроме того, она не будет определять целевые показатели для инвестпроектов по созданию замещающих лекарств.

Также были внесены изменения в регламент электронного взаимодействия. Поменялся интерфейс подачи заявки на участие в конкурсе на предоставление субсидии: добавили опцию для лекарств и право требовать доверенность на представителей. Также Минпромторг уточнил форматы документов (pdf и подписание усиленной квалифицированной электронной подписью), а также регламентировал срок заключения соглашения с победителями — не более 30 дней. Ранее был определен только начальный срок.

Изменилась также методика определения перечня современных технологий. Решение о включении замещающих лекарств в перечень межведомственная комиссия будет принимать на основании поручений председателя правительства или его заместителей без предварительного сбора предложений от участников рынка и их оценки. Поступившие поручения должны в течение семи календарных дней передаваться на рассмотрение в комиссию.

Обновились и сведения о современных технологиях в перечне. Для лекарств будут указывать наименование технологии производства замещающего препарата, а также максимальные сроки реализации инновационного проекта и максимальные размеры субсидии для каждой субсидируемой современной технологии.

Максимальные суммы субсидий будут также учитываться при расчете бюджетных лимитов на субсидирование инвестпроектов по замещающим лекарствам.

Таисия Кубрина

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