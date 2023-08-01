Takeda может свернуть программу против редкого заболевания из-за провала на испытаниях

Takeda может прекратить разработку препарата против метахроматической лейкодистрофии. Он не достиг контрольных точек в ходе II фазы испытаний.

Экспериментальная ферментная заместительная терапия Takeda TAK-611 против редкого заболевания не достигла первичных и вторичных конечных точек в ходе испытаний II фазы. Об этом компания сообщила в своем отчете за I квартал 2023 года.

Компания проводит анализ данных и рассматривает все возможные варианты для TAK-611, «но, учитывая эти результаты, программа, к сожалению, скорее всего, будет прекращена», — заявил президент отдела исследований и разработок Takeda Энди Пламп.

TAK-611, предназначенная для интратекального введения, представляет собой заместительную терапию рекомбинантным ферментом арилсульфатазы А человека. Препарат предназначался для борьбы с метахроматической лейкодистрофией (MLD), редкой генетической болезнью, характеризующейся патогенным накоплением липидов в клетках, что приводит к прогрессирующей потере функций органов.

Также смутные перспективы у перорального ингибитора EGFR Exkivity от Takeda, предназначенного для немелкоклеточного рака легкого. В I квартале этого года в ходе исследования III фазы EXCLAIM-2 Exkivity сравнивался с химиотерапией в качестве терапии первой линии. В итоге испытание было остановлено из-за отсутствия результата.

Вакцина против лихорадки денге TAK-003 компании Takeda также столкнулась с трудностями в I квартале. Японская фармкомпания добровольно отозвала заявку на одобрение биопрепарата в США после того, как FDA запросило дополнительные данные, которые не были включены в исследование III фазы.

Несмотря на все это, общий доход компании за I квартал составил около 7,6 млрд долл., что на 8,9% больше, чем за тот же период прошлого года. Операционная прибыль Takeda составила 1,2 млрд долл., что на 12% больше, чем в прошлом году.

Николай Соколов

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