Иностранные компании отозвали шесть РУ препаратов из ГРЛС

Зарубежные компании отозвали из Госреестра шесть регистрационных удостоверений лекарств. Большинство исключенных препаратов имеют аналоги на российском рынке.

Из Госреестра исключены шесть регистрационных удостоверений. Информация об этом была опубликована на сайте Минздрава 28 июля 2023 года. В числе их владельцев зарубежные компании Dr. Reddy’s, Gedeon Richter, Exeltis Healthcare и Krka. Регуляторные решения в отношении всех лекарств вынесены на основании заявлений от владельцев регистрационных удостоверений или их уполномоченных представителей.

Компания Dr. Reddy’s отозвала из реестра три лекарственных средства. Препарат «Атокорд А» (МНН аторвастатин+ацетилсалициловая кислота) не имеет действующих аналогов в реестре. Действующее вещество аторвастатин широко представлен на рынке, однако в сочетании с ацетилсалициловой кислотой в ГРЛС не обнаружен.

Другой препарат компании Dr. Reddy’s «Омез Инста» (МНН омепразол) представляет собой порошок для приготовления суспензии для приема внутрь. Омепразол в реестре широко представлен другими пероральными формами выпуска (таблетки, капсулы), однако в виде порошка для приготовления суспензии для приема внутрь больше не зарегистрирован.

Из реестра было исключено бронходилатирующее средство «Теотард» (МНН теофиллин) компании Krka в виде капсул с пролонгированным действием в дозировке 200 мг и 350 мг. В ГРЛС имеются три записи о препаратах с МНН теофиллин в таблетках с пролонгированным высвобождением, но в дозировках 100 мг, 200 мг и 300 мг.

Из реестра исключены следующие лекарственные препараты:

«Реддистатин» (розувастатин) таблетки, РУ — ЛП-003985 от 01.12.2016; «Омез Инста» (омепразол), порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, РУ — ЛП-000014 от 25.10.2010; «Атокорд А» (аторвастатин+ацетилсалициловая кислота), капсулы, РУ — ЛП-005139 от 25.10.2018; «Теотард» (теофиллин), капсулы, РУ — П N014325/01 от 01.07.2008; «Тербизил» (тербинафин), таблетки, РУ — П N013952/01 от 22.12.2011; «Сулайдин» (нимесулид), гель для наружного применения, РУ — ЛП-000173 от 14.01.2011.

Фото: Догузова Вероника

Вероника Догузова

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