Против «Яндекса» возбудили два дела о нарушениях рекламы БАД

Санкт-Петербургское УФАС возбудило два дела против «Яндекса». Компанию заподозрили в нарушении рекламы биологически активных добавок.

Санкт-Петербургское УФАС возбудило два дела в отношении компании «Яндекс». Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Там пояснили, что в ФАС поступили заявления о ненадлежащей рекламе биологически активных добавок (БАД). Их реклама должна сопровождаться предупреждением о том, что объект рекламирования не является лекарственным средством. Однако такого предупреждения в рекламе не было. В каждом выявленном случае рекламу распространял «Яндекс».

По результатам рассмотрения представленных материалов и полученных пояснений управлением возбуждены дела о нарушении Закона о рекламе. Если вина будет доказана, компании грозит штраф по статье 14.3 КоАП РФ. Он может достигать 500 тыс. руб.

Фото: freepik/ru.freepik.com

Артем Косенок

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