Продажи лекарств в июне выросли на юге России

В июне 2023 года аптеки продали 378 млн упаковок лекарств на 106,5 млрд руб., подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM. По сравнению с июнем 2022 года, это больше на 16,5% в рублях и на 5,3% в упаковках. В этот период в центральных регионах страны продажи лекарств в аптеках снизились, а в южных — напротив увеличились.

За первое полугодие 2023 года продажи всего аптечного ассортимента составили 888,7 млрд руб. и 3,7 млрд упаковок. Выручка аптек относительно шести месяцев прошлого года выросла на 4%. Лекарства занимают основную часть аптечного ассортимента — 675 млрд руб., на втором месте прочий ассортимент — 150 млрд руб., на третьем БАД — 64 млрд руб.

Динамика продаж в аптеках

Продажи биодобавок продолжают расти быстрее остального ассортимента. По сравнению с первым полугодием 2022 года, динамика БАД составила +15% в рублях и +6% в упаковках. Рост лекарств составил 4% в денежном выражении и 2% в натуральном. Потребление прочего ассортимента снизилось в упаковках на 3%, но увеличилось в рублях также на 3%.

В летние месяцы традиционно продажи лекарств снижаются. В целом по стране аптечные продажи в июне снизились по сравнению с маем, на 4% в деньгах и на 9% в упаковках.