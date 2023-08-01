Продажи лекарств в июне выросли на юге России

В июне 2023 года аптеки продали 378 млн упаковок лекарств на 106,5 млрд руб., подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM. По сравнению с июнем 2022 года, это больше на 16,5% в рублях и на 5,3% в упаковках. В этот период в центральных регионах страны продажи лекарств в аптеках снизились, а в южных — напротив увеличились.
За первое полугодие 2023 года продажи всего аптечного ассортимента составили 888,7 млрд руб. и 3,7 млрд упаковок. Выручка аптек относительно шести месяцев прошлого года выросла на 4%. Лекарства занимают основную часть аптечного ассортимента — 675 млрд руб., на втором месте прочий ассортимент — 150 млрд руб., на третьем БАД — 64 млрд руб.
Динамика продаж в аптеках
Продажи биодобавок продолжают расти быстрее остального ассортимента. По сравнению с первым полугодием 2022 года, динамика БАД составила +15% в рублях и +6% в упаковках. Рост лекарств составил 4% в денежном выражении и 2% в натуральном. Потребление прочего ассортимента снизилось в упаковках на 3%, но увеличилось в рублях также на 3%.
В летние месяцы традиционно продажи лекарств снижаются. В целом по стране аптечные продажи в июне снизились по сравнению с маем, на 4% в деньгах и на 9% в упаковках.
В некоторых регионах потребление лекарств напротив увеличилось. Продажи лекарств возросли, к примеру, в Краснодарском крае. Доля региона в аптечном сегменте лекарств выросла до 5,5% в упаковках, в то время как доля остальных лидирующих субъектов уменьшилась в июне.
Популярные лекарства
Среди брендов в июне лидирует антикоагулянт «Ксарелто», причем относительно прошлогоднего июня у препарата значительная динамика в рублях (+36%). В первой десятке по этому показателю его опережает только бренд «Эдарби» (ингибитор АПФ) — прирост продаж +57,7%.
Впрочем, почти у всех торговых марок первой десятки рост продаж двузначный. Второе место за антикоагулянтом «Эликвис» с ростом продаж +30,6% в рублях. Третью позицию занимает венотоник «Детралекс» с приростом +14,4%.
|ТОР10 брендов лекарств по объему продаж в июне 2023 года
|Рейтинг
|Бренд
|Корпорация
|Объем продаж, млн руб.
|Динамика, июнь 2023/ июнь 2022, %
|Июнь 2022 года
|Июнь 2023 года
|1
|Ксарелто
|Bayer
|866
|1178
|36,0
|2
|Эликвис
|Pfizer
|851
|1111
|30,6
|3
|Детралекс
|Servier
|749
|856
|14,4
|4
|Нурофен
|Reckitt Benckiser
|596
|781
|31,1
|5
|Пенталгин
|Отисифарм
|632
|711
|12,6
|6
|Эдарби
|Stada
|436
|687
|57,7
|7
|Гептрал
|Abbott
|491
|596
|21,6
|8
|Мексидол
|НПК Фармасофт
|553
|577
|4,2
|9
|Конкор
|Merck
|466
|538
|15,6
|10
|Фемостон
|Abbott
|448
|524
|17,0
|Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»
Фото: Вероника Догузова
Вероника Догузова
pharmvestnik