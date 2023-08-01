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Продажи лекарств в июне выросли на юге России

В июне 2023 года аптеки продали 378 млн упаковок лекарств на 106,5 млрд руб., подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM. По сравнению с июнем 2022 года, это больше на 16,5% в рублях и на 5,3% в упаковках. В этот период в центральных регионах страны продажи лекарств в аптеках снизились, а в южных — напротив увеличились.

За первое полугодие 2023 года продажи всего аптечного ассортимента составили 888,7 млрд руб. и 3,7 млрд упаковок. Выручка аптек относительно шести месяцев прошлого года выросла на 4%. Лекарства занимают основную часть аптечного ассортимента — 675 млрд руб., на втором месте прочий ассортимент — 150 млрд руб., на третьем БАД — 64 млрд руб.

Динамика продаж в аптеках

Продажи биодобавок продолжают расти быстрее остального ассортимента. По сравнению с первым полугодием 2022 года, динамика БАД составила +15% в рублях и +6% в упаковках. Рост лекарств составил 4% в денежном выражении и 2% в натуральном. Потребление прочего ассортимента снизилось в упаковках на 3%, но увеличилось в рублях также на 3%.

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Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ».

В летние месяцы традиционно продажи лекарств снижаются. В целом по стране аптечные продажи в июне снизились по сравнению с маем, на 4% в деньгах и на 9% в упаковках.

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Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

В некоторых регионах потребление лекарств напротив увеличилось. Продажи лекарств возросли, к примеру, в Краснодарском крае. Доля региона в аптечном сегменте лекарств выросла до 5,5% в упаковках, в то время как доля остальных лидирующих субъектов уменьшилась в июне.

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Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ».

Популярные лекарства

Среди брендов в июне лидирует антикоагулянт «Ксарелто», причем относительно прошлогоднего июня у препарата значительная динамика в рублях (+36%). В первой десятке по этому показателю его опережает только бренд «Эдарби» (ингибитор АПФ) — прирост продаж +57,7%.

Впрочем, почти у всех торговых марок первой десятки рост продаж двузначный. Второе место за антикоагулянтом «Эликвис» с ростом продаж +30,6% в рублях. Третью позицию занимает венотоник «Детралекс» с приростом +14,4%.

ТОР10 брендов лекарств по объему продаж в июне 2023 года
Рейтинг Бренд Корпорация Объем продаж,   млн руб. Динамика, июнь 2023/ июнь 2022, %
Июнь 2022 года Июнь 2023 года
1 Ксарелто Bayer 866 1178 36,0
2 Эликвис Pfizer 851 1111 30,6
3 Детралекс Servier 749 856 14,4
4 Нурофен Reckitt Benckiser 596 781 31,1
5 Пенталгин Отисифарм 632 711 12,6
6 Эдарби Stada 436 687 57,7
7 Гептрал Abbott 491 596 21,6
8 Мексидол НПК Фармасофт 553 577 4,2
9 Конкор Merck 466 538 15,6
10 Фемостон Abbott 448 524 17,0
Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

Фото: Вероника Догузова

Вероника Догузова
pharmvestnik

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1 августа, 2023 | Просмотров: 62