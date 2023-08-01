Аптечная сеть CVS Health сократит 5000 рабочих мест

Одна из крупнейших американских аптечных сетей CVS Health сократит 5000 рабочих мест. В компании сообщают, что увольнения не затронут сотрудников, которые работают с клиентами.

Американская аптечная сеть CVS Health сократит 5000 рабочих мест. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на служебную записку для персонала компании.

В ней говорится, что CVS Health сокращает командировочные расходы и расходы на консультантов и поставщиков. Она также сворачивает определенные проекты и будет использовать технологии для повышения производительности. Сотрудники получат выходное пособие, льготы и помощь в поиске новой работы. В той же записке приводится заявление главного исполнительного директора Карен Линч о том, что эти изменения позволят CVS «быть в авангарде трансформации здравоохранения, которая происходит раз в поколение».

Аптечная сеть подтвердила Reuters, что увольняет некоторых сотрудников, не связанных с общением клиентами, чтобы сократить расходы, но не уточнила их количество. Представитель компании заявил: CVS не ожидает «какого-либо влияния на наших коллег, работающих с клиентами в наших магазинах, аптеках, клиниках или центрах обслуживания клиентов».

CVS управляет более чем 9 тыс. торговых точек и 1100 клиниками по США. Также ей принадлежит одна из крупнейших в Соединенных Штатах компаний по медицинскому страхованию. В конце прошлого года в аптечной сети CVS в США работало около 300 тыс. сотрудников.

Этим летом CVS заключила сделку на 10,6 млрд долл. с Oak Street Health, которая управляет клиниками первичной медико-санитарной помощи для пожилых людей. В марте CVS завершила приобретение компании Signify Health, специализирующейся на домашнем медицинском обслуживании, почти за 8 млрд долл.

Николай Соколов

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