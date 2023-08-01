Российский фармрынок дремлет

По итогам первых пяти месяцев 2023 года фармацевтический рынок России, по данным Alpha Research & Marketing , серьезных изменений не претерпел: объем аптечных продаж в госсегменте просел на 2% в деньгах и вырос на те же 2% в натуральном. На розничном коммерческом рынке есть рост – на те же 2%. Сложнее всего в госсегменте: объем поставок снизился на 8% в денежном выражении, а в натуральном остался на том же уровне.

По итогам пяти месяцев 2023 года, говорится в отчете Alpha Research & Marketing (AlphaRM), объем аптечных продаж лекарственных препаратов и их отгрузок в государственном сегменте достиг 2,37 млрд упаковок на сумму 900 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года это означает снижение на -2% в денежном выражении и рост на 2% – в натуральном.

Объем продаж ЛП на розничном коммерческом рынке в денежном выражении за тот же период достиг отметки 568 млрд рублей, что больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на +2%. В натуральном выражении реализация ЛП также продемонстрировала положительный рост по отношению к 2022-му на те же 2% и составила 2,11 млрд упаковок.

Частные расходы на покупку лекарственных препаратов на одного человека в среднем по РФ за январь – май 2023 года составили 3879 рублей, что на +1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Самый высокий показатель подушевых затрат среди федеральных округов пришелся на Северо-Западный ФО – 4657 рублей. (+2% к первым пяти месяцам 2022-го), а минимальный – на Северо-Кавказский ФО – 1738 рублей (+3% к прошлому году).

Согласно мониторингу розничного коммерческого рынка, основанному на информации, полученной от операторов фискальных данных (ОФД), объем аптечных продаж лекарственных препаратов в мае 2023 года составил 111 млрд рублей и 413 млн упаковок.

В государственном сегменте ситуация похуже: объем поставок лекарственных препаратов за пять месяцев 2023 года составил 257,2 млн упаковок на сумму 331,9 млрд рублей. Снижение по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составило 8% в денежном выражении, при этом в натуральном все осталось на уровне прошлого года.

За период январь – май 2023 года государственные расходы на лекарственное обеспечение в среднем по РФ составили 2267 рублей на одного человека, что на 8% меньше, чем в тот же период 2022 года. Максимальное значение этого показателя наблюдается в Центральном ФО: за рассматриваемый период он достиг отметки 2676 рублей (-12% к январю – маю 2022 года). А минимальное – в Северо-Кавказском ФО: 1248 рублей (-3% к 2022-му).