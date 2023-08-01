Аптечная сеть «36,6» и «Честный знак» вводят дополнительный механизм проверки лекарств

Система «Честный знак» совместно с аптечной сетью «36,6» запустит усовершенствованный механизм отслеживания происхождения медикаментов и контроля их срока годности. Новую двухуровневую технологию проверки начнут внедрять в Москве, а до апреля 2024 года она заработает на всех кассах «36,6», сообщили в пресс-службе ЦРПТ.

На первом этапе коды маркировки при поступлении партий на склады проверяются через специально разработанный функционал «Честного знака», который не пропускает нелегальные или просроченные препараты на полки аптек. Затем на этапе розничной продажи лекарства подвергаются проверке в товароучетной системе аптеки.

«При сканировании маркировки информационная система аптеки будет обращаться к „Честному знаку” для получения сведений о товаре. Если код маркировки попытаются использовать повторно или срок годности лекарства уже истек, система не позволит пробить товар на кассе и продать его», – уточнили в пресс-службе. Ожидается, что предлагаемый механизм поможет решить проблему и усилит контроль за реализацией контрафактных лекарств и продажей незаконно введенных в оборот препаратов.

Система маркировки уже фиксирует в автоматическом режиме нарушения, связанные с продажей просроченных лекарств в аптеках. Однако без сотрудничества с аптечными сетями предотвратить эти продажи невозможно, говорится также в сообщении.

«Для нас очень важна инициативность участников рынка в борьбе с нелегальным оборотом и их стремления оптимизировать бизнес-процессы с помощью возможностей маркировки. Система блокировки продаж уже была успешно апробирована на фармацевтической продукции. Хочется отметить, что новый механизм не повлияет на стоимость лекарств и не замедлит процесс продаж – скорость обмена информацией кассовый техники с „Честным знаком” занимает секунды, а внедрение нововведения потребует только незначительных доработок учетных систем аптечной сети», – отметил руководитель товарной группы «Фарма» ЦРПТ Егор Жаворонков.

Маркировка лекарств началась в России 1 июля 2020 года. По данным Росздравнадзора, в настоящее время 100% препаратов, которые вводятся в гражданский оборот, промаркированы. Кроме лекарств, маркировке подлежат БАД и некоторые виды медизделий, молочная продукция, упакованная вода, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты. Также планируется ввести маркировку ветеринарных препаратов.

gxpnews