FDA одобрило ЛП Balfaxar от Octapharma

Препарат получил одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США для срочного устранения приобретенного дефицита фактора свертывания крови, вызванного антагонистом витамина К у взрослых пациентов, нуждающихся в срочном хирургическом вмешательстве или инвазивных процедурах.

Balfaxar помогает восстановить свертываемость крови, восполняя уровни факторов свертывания крови, дефицит которых обусловлен терапией варфарином. Balfaxar представляет собой неактивированный концентрат четырехфакторного протромбинового комплекса (4F-PCC), содержащий витамин К-зависимые факторы: фактор II (протромбин), фактор VII, фактор IX и фактор X, а также антитромботические протеины С и S.

Одобрение FDA подтверждается клиническим исследованием LEX-209 (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT02740335), в котором сравнивалась эффективность и безопасность Balfaxar с контрольным 4F-PCC (Kcentra). Фаза III, рандомизированное, двойное слепое, многоцентровое исследование проводилось в 24 центрах в США и Европе, и 208 пациентов были рандомизированы для лечения Balfaxar (N=105) или контрольным 4F-PCC (N=103).

Balfaxar в виде лиофилизированного порошка будет снабжен стерильной водой для инъекций и новым устройством для переноса, nextaro. Устройство для переноса включает в себя оптимизированный корпус флакона, который позволяет предварительно центрировать флакон во время монтажа, и оптимизированную защиту от загрязнения с помощью двух встроенных фильтров.

Для дальнейшего изучения ЛП в других клинических сценариях компания проводит два дополнительных исследования фазы III:

LEX-210: Исследование OCTAPLEX у пациентов с острым массивным кровотечением, получающих ПОАК с ингибитором фактора Ха.

LEX-211: Рандомизированное исследование с активным контролем, сравнивающее 4-факторный концентрат протромбинового комплекса с замороженной плазмой в кардиохирургии

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