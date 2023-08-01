Общая выручка Pfizer за второй квартал 2023 года упала на 54%

Американская Pfizer сообщила о падении общей выручки на 54% во втором квартале 2023 года – по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В период с апреля по июнь компания заработала $12,7 млрд ($27,7 млрд в том же периоде 2022 года).

Как пишет Reuters со ссылкой на прогнозы опрошенных Refinitiv экспертов, аналитики ожидали от компании выручки в $13,3 млрд. Чистая прибыль Pfizer по сравнению со вторым кварталом прошлого года сократилась с $9,9 млрд до $2,3 млрд.

Снижение показателей объясняется резким падением спроса на фармпродукцию для борьбы с COVID-19. В частности, во втором квартале продажи вакцины Comirnaty упали на 83% до $1,49 млрд, а противовирусного препарата Paxlovid – на 98% до $143 млн.

В связи с этим Pfizer снизила верхнюю границу своего прогноза доходов на 2023 год на $1 млрд – до $70 млрд. Руководство готовится начать программу сокращения расходов.

Кроме того, компания может столкнуться со значительными издержками в связи с повреждением завода в городе Роки-Маунт (штат Северная Каролина), где в конце июля прошел торнадо. По информации телеканала CBS, там производятся обезболивающие препараты, а также 25% всех инъекционных лекарств, что, помимо прочего, может привести к серьезному дефициту некоторых лекарственных средств в стране.

gxpnews