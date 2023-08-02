Главврача мордовской больницы обвинили в растрате при закупках аппаратов ИВЛ

В Мордовии следователи обвинили главврача республиканской клинической больницы в растрате 9,5 млн руб. при закупках аппаратов ИВЛ. Он покупал их по завышенной цене. Уголовное дело направлено в суд.

Следственный комитет Мордовии завершил расследование уголовного дела в отношении главного врача Республиканской клинической больницы им. С.В. Каткова. Ему предъявили обвинение в растрате денежных средств (ч.4 ст.160 УК РФ) и незаконном изготовлении технических средств для слежки (ст.138.1 УК РФ). Имя подозреваемого следователи не называют. По данным местных СМИ, речь идет о Вячеславе Щапове.

По данным следствия, в 2020 году главврач заключил два госконтракта на поставку в медучреждение аппаратов искусственной вентиляции легких по завышенной стоимости, не проведя обязательный для этого анализ рынка. В первом случае при закупке двух аппаратов стоимость каждого медизделия была завышена более чем на 700 тыс. руб. Во втором случае при закупке четырех препаратов — на 2 млн руб. Таким образом всего было растрачено более 9,5 млн руб.

Также следствие установило, что в 2022 году фигурант самостоятельно изготовил специальное техническое средство, замаскировал его под папку-скоросшиватель, а затем установил в своем рабочем кабинете для негласного сбора информации о сотрудниках.

Главврача отправили под домашний арест. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Артем Косенок

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