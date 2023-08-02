FDA одобрило безрецептурный препарат для экстренного лечения передозировки опиоидами

FDA одобрило второй назальный спрей на основе налоксона, предназначенный для борьбы с опиоидными передозировками. В марте этого года первым таким лекарством стал Narcan от Emergent BioSolution.

FDA одобрило второй безрецептурный назальный спрей от некоммерческой фармацевтической компании Harm Reduction Therapeutics. Препарат RiVive на основе налоксона предназначен для экстренного лечения известной или предполагаемой передозировки опиоидами, говорится на сайте компании.

Налоксон помогает бороться с передозировкой опиоидами путем блокирования опиоидных рецепторов. Harm Reduction Therapeutics объявила, что препарат будет доступен для населения к началу 2024 года. В основном он будет поставляться правительствам штатов и американским организациям по борьбе с опиоидами. Препарат будет «стоить меньше, чем другие назальные спреи — антагонисты опиоидов».

Pharmaceutical Technology пишет, что первые 200 тыс. доз RiVive будут доступны бесплатно. В пресс-релизе Harm Reduction Therapeutics объявили, что ни одна компания, юридическое или физическое лицо не получат прибыль от продаж препарата. Компания призвала партнеров организовать финансовую помощь и снизить цену на средство, увеличить производственных мощности и таким образом повысить доступность RiVive.

По данным FDA, в течение 12-месячного периода, закончившегося в феврале 2023 года, в стране было зафиксировано более 105 тыс. случаев передозировок со смертельным исходом. Их основная причина была связана с синтетическими опиоидами, такими как фентанил.

В рамках борьбы с передозировками FDA в конце прошлого года разрешило продавать без рецепта некоторые препараты от передозировок опиоидами на основе налоксона.

В марте 2023 года агентство одобрило препарат Narcan также на основе налоксона для купирования передозировки опиоидами. Этот препарат от Emergent BioSolution стал первым безрецептурным средством, одобренным FDA для этих целей.

Николай Соколов

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