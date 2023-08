Минздрав РФ одобрил противоопухолевый препарат «Лумикрас» от Amgen Аптечная сеть «36,6» и «Честный знак» вводят дополнительный механизм проверки лекарств » Квартальная выручка Merck & Co. превысила прогноз за счет продаж Keytruda и вакцины от ВПЧ Фармкомпания Merck & Co. опубликовала отчет о финансовых показателях за второй квартал 2023 года, в котором говорится, что доход оказался выше прогноза аналитиков. Рост выручки обеспечен высоким спросом на два самых продаваемых препарата компании: противоопухолевый Keytruda и вакцину против вируса папилломы человека (ВПЧ) «Гардасил», сообщает Reuters. Объем продаж за квартал составил $15 млрд по сравнению с $14,6 млрд годом ранее, несмотря на резкое падение спроса на терапию COVID-19 компании Merck & Co. – препарат Lagevrio. Аналитики, согласно данным Refinitiv, в среднем ожидали объема продаж на уровне $14,4 млрд. Акции компании выросли на 1,6%, до $108,35. При этом продажи Keytruda составили около $6,3 млрд за квартал, что на 19% больше, чем прогнозировалось ($5,9 млрд), а продажи вакцины «Гардасил» увеличились на 47%, до $2,5 млрд, что также значительно выше ожидаемого ($2,1 млрд). По словам генерального директора Merck & Co. Роба Дэвиса, популярность Keytruda растет как в США, так и за рубежом, и данный препарат все чаще выбирают вместо других методов лечения, в том числе в борьбе с особо агрессивной формой рака молочной железы. Также Дэвис отметил, что наибольший рост продаж вакцины против ВПЧ наблюдается в Китае. По его словам, препарат может остаться драйвером роста и в будущем, по мере расширения его применения у мужчин и продвижения в небольшие города. Напомним, Keytruda входит в список дорогостоящих препаратов, закупаемых по программе Medicare, цена на которые может быть снижена по запросу правительства США. Такое право власти страны получили благодаря одному из положений закона об инфляции. При этом для тех фармкомпаний, которые откажутся снижать цены, будут введены акцизные сборы. По мнению руководства Merck & Co., данное положение закона противоречит Конституции США и «равносильно вымогательству». Компания обратилась с претензией в окружной суд округа Колумбия. Вслед за Merck & Co. против закона об инфляции выступили Bristol-Myers Squibb и Johnson & Johnson. gxpnews