Минздрав РФ одобрил противоопухолевый препарат «Лумикрас» от Amgen

Минздрав РФ выдал регистрационное удостоверение на противоопухолевый препарат «Лумикрас» (соторасиб) от американской Amgen. Действующее вещество соторасиб, ингибитор мутации KRAS, борется с местнораспространенным или метастатическим немелкоклеточным раком легкого, которые ее содержат, сообщает «Фармвестник».

Мутация KRAS приводит к появлению аномального белка KRAS G12C, который вызывает неконтролируемый рост опухоли. Соторасиб блокирует KRAS G12C и помогает замедлить прогрессирование заболевания.

«Лумикрас» выпускается в дозировке 120 мг (таблетки). В сутки пациент должен принять восемь таблеток (960 мг). Препарат противопоказан детям до 18 лет, беременным и кормящим женщинам. В США препарат одобрили в 2021 году в ускоренном режиме.

В начале июля 2023 года регудостоверение в РФ получил противоопухолевый препарат «Падцев Онко» (энфортумаб ведотин) японской Astellas Pharma. Его применяют для лечения рака мочевого пузыря – уротелиальной карциномы – у пациентов с распространенными и неоперабельными опухолями.

gxpnews