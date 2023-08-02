DSM Group: емкость аптечного рынка ЛП за первое полугодие 2023 года снизилась на 5,3%

Объем коммерческого рынка лекарственных препаратов за шесть месяцев 2023 года сократился на 5,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании DSM Group, с которыми ознакомились GxP News.

В ценах конечного потребления объем рынка за первое полугодие текущего года составил 674 млрд рублей. В том же периоде прошлого года объем рынка составлял 711 млрд рублей.

Аптеки, по данным аналитиков, поддерживали продажи в том числе за счет снижения наценки. В этом году она не поднималась выше 24%, а в июне в среднем составляла 22%.

Наибольший рост в рублях в 2023 году показали репеллентные и инсектицидные средства, БАД и медизделия. Доля eCom в первом полугодии составила 12,3% (прирост на 0,8%). Всего онлайн было продано лекарств на сумму 103,3 млрд рублей в расчетах от общего объема рынка, включая парафармацевтику (839,9 млрд рублей).

«Конечно, онлайн будет расти и дальше более высокими темпами, чем аптечный рынок в целом. По нашим прогнозам, доля сегмента должна составить порядка 20% в ближайшие годы. Но в большей мере это все-таки будет происходить за счет бронирования, а не доставки», – ранее GxP News сообщал Сергей Шуляк, генеральный директор DSM Group.

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