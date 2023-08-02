«Биннофарм Групп» запустила в производство антисептический препарат

В июле «Биннофарм Групп» запустила в серийное производство новый безрецептурный препарат – антисептик для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта, десен и гортани «Ларингобакт». Лекарство будут выпускать в форме таблеток (10, 20 и 30 штук в упаковке) в дозировке 20 мг + 10 мг, сообщили в пресс-службе компании.

Препарат показан к применению у взрослых и детей старше трех лет. «Мы активно работаем над развитием продуктового портфеля, регулярно пополняя его востребованными лекарственными препаратами. Также мы продолжаем расширять и развивать производство на всех пяти предприятиях, входящих в „Биннофарм Групп”, обеспечивая пациентов качественными лекарствами для лечения широкого спектра нозологий», – заявила директор по маркетингу «Биннофарм Групп» Мария Богомолова.

Производство «Ларингобакта» осуществляется на собственном заводе компании «Алиум», расположенном в поселке Оболенск Московской области. Предприятие специализируется на выпуске рецептурных и безрецептурных лекарств в твердых формах: таблетках, капсулах и саше.

Ранее в компании сообщили, что до 2025 года в разработку будет запущено около 100 лекарственных препаратов – благодаря открытию R&D-центра, которое планируется в текущем году.

gxpnews