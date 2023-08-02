Компания «Кама» начнет выпускать мелованный картон для фармацевтики

Компания «Кама» из Пермского края начнет выпускать мелованный картон для фармацевтической отрасли. Новый специализированный продукт получил название КАМА Pharmа, сообщили в пресс-службе компании.

«Компания „Кама” произвела первую опытно-промышленную выработку мелованного картона для фармацевтической упаковки. <…> После успешного тестирования второй опытно-промышленной выработки продукт выйдет на рынок», – уточняется в сообщении.

Предприятие является первым в России производителем мелованной бумаги, а с апреля 2021 года выпускает мелованный упаковочный картон. В начале 2023 года владевший «Камой» банк «Открытие» продал ее инвесткомпании Augment Investments Limited, подконтрольной совладельцу «Фармстандарта» Виктору Харитонину.

Весной 2023 года участие Augment Investments Limited в уставном капитале «Камы» снизилось со 100 до 0,1%, и большая часть теперь принадлежит учрежденному инвесткомпанией ООО «Лес Инвест Холдинг».

gxpnews