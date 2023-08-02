«Круг добра» объяснил отказ от оплаты тандемной терапии для пациентов со СМА Компания «Кама» начнет выпускать мелованный картон для фармацевтики » Япония одобрила первую вакцину от COVID-19 местного производства Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии одобрило массовый выпуск и коммерческую реализацию первой в стране вакцины от коронавируса производства японской компании Daiichi Sankyo. В начале года она приступила к строительству первого в Японии завода по выпуску местных мРНК-вакцин от нового коронавируса. За счет ввода в эксплуатацию объекта фармкомпания рассчитывает к 2024 финансовому году (начнется 1 апреля 2024 года) обеспечить ежегодный выпуск около 20 млн доз мРНК-вакцин. Заявка на одобрение соответствующего препарата Daiichi Sankyo была направлена в японский Минздрав в январе нынешнего года. Ожидается, что в ближайшее время Минздрав Японии, следуя рекомендациям экспертной комиссии, официально одобрит использование этой вакцины внутри страны. В Японии применяются вакцины производства американских компаний Pfizer, Moderna и Novavax, а также британско-шведской AstraZeneca. Японские препараты, разрабатываемые местными фармкомпаниями, пока еще не были одобрены властями страны. gxpnews