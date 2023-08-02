GSK подает в суд на Pfizer за нарушение патентных прав на вакцину РСВ

GSK подал иск против Pfizer в суд, утверждая, что вакцина американского производителя против респираторно-синцитиального вируса Abrysvo нарушает патентные права GSK на вакцину Arexvy. В иске, поданном в федеральный суд штата Делавэр, США, GSK заявила, что вакцина нью-йоркской компании Pfizer нарушает четыре ее патента, связанных с антигеном, используемым прививками для борьбы с респираторными заболеваниями.

GSK заявила в иске, что Pfizer начала работать над своей программой RSV еще в 2013 году, по крайней мере, через семь лет после GSK. В иске говорится, что Pfizer знала о запатентованной технологии GSK по крайней мере с 2019 года, когда она начала оспаривать действительность европейских версий патентов.

Pfizer отрицает обвинения и сообщает, что уверена в своей позиции в отношении интеллектуальной собственности и будет «решительно защищать» свое право доставлять Abysvo пациентам.

Обе вакцины были одобрены Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США в мае для использования у взрослых старше 60 лет. Это первые вакцины, одобренные для предотвращения РСВ.

По мнению аналитиков, Pfizer и GSK ведут напряженную гонку за выход на рынок, объем которого к 2030 году может превысить 10 миллиардов долларов. Вакцины являются частью стратегии обеих компаний по замене устаревших лекарств, которые столкнутся с конкуренцией более дешевых дженериков.

gxpnews