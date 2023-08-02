Teva планирует выпуск биоаналога Humira в 2024 году

Teva Pharmaceutical продолжит попытки вывести биоаналога Humira в следующем году, несмотря на переполненность рынка, заявил в среду генеральный директор компании Ричард Фрэнсис. Ранее в этом году восемь компаний запустили биоаналоги Humira в США.

Фрэнсис, взявший на себя руководство Teva в начале 2023 года, отметил, что рынок биоаналогов в США все еще развивается. «Этот рынок всегда будет сложным, но я вижу, что усилия в 2024 году того стоят», сообщил он.

Производственная площадка Teva в Исландии все еще должна пройти проверку, прежде чем получит одобрение FDA, которое ,вероятно, произойдет в первой половине 2024 года. «Всегда найдется место для всех. Все зависит от цены», сказал Фрэнсис, добавив, что преимуществом Teva будет автоинжектор, облегчающий перевод пациентов с одной терапии на другую.