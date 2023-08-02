Biogen покупает Reata Pharmaceuticals за $7,3 млрд

Американская биотехнологическая компания Biogen анонсировала сделку о покупке Reata Pharmaceuticals, которая состоится в четвертом квартале 2023 года. Сумма сделки составит $7,3 млрд ($172,5 за акцию), сообщается на сайте Biogen.

Reata разрабатывает лекарства для лечения тяжелых неврологических заболеваний, одним из которых является Skyclarys (омавелоксолон) – единственный одобренный FDA препарат против атаксии Фридрейха.

«Для компании Biogen это уникальная возможность ускорить темпы роста в ближайшей перспективе, а препарат Skyclarys прекрасно дополнит наш портфель лекарств для борьбы с нервно-мышечными и редкими заболеваниями», – считает генеральный директор Biogen Кристофер Вихбахер. В то время как коммерческий запуск препарата только начался в США, Вихбахер надеется ускорить его выход на рынки других стран.

Атаксия Фридрейха – заболевание, вызывающее прогрессирующее повреждение нервной системы, которое может стать причиной инвалидизации и ранней смерти больного. По оценке Reata, в США этот диагноз выявлен у 5000 пациентов.

gxpnews