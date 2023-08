Biogen покупает Reata Pharmaceuticals за $7,3 млрд » American Journal of Psychiatry: зуранолон эффективен в лечении послеродовой депрессии Журнал American Journal of Psychiatry опубликовал новое исследование, в котором представлены результаты испытаний перорального препарата для лечения послеродовой депрессии – антидепрессанта зуранолон. Средство оказало положительное влияние на состояние большинства испытуемых и не спровоцировало серьезных побочных эффектов, говорится в источнике. В исследовании приняли участие 196 матерей, страдающих послеродовой депрессией. Испытуемых разделили на две группы – одна получала зуранолон, вторая – плацебо. На 15-й день испытаний состояние улучшилось у всех женщин, однако наиболее ощутимый результат зафиксирован именно в первой группе. Улучшения отмечались и через четыре, и через шесть недель. По мнению авторов исследования, долгосрочные эффекты – наиболее серьезный аспект исследования, так как до сих пор неясно, окажет ли лечение влияние на грудное вскармливание. Лишь у небольшого числа участниц наблюдались побочные эффекты, такие как головокружение и сонливость. Исследователи пришли к выводу, что 14-дневный курс приема нейроактивных стероидов в конечном итоге «продемонстрировал быстрое, клинически значимое улучшение симптомов депрессии». Зуранолон – антидепрессант, который относится к классу препаратов, воздействующих на ГАМК-рецепторы. Лечение депрессии обычно направлено на повышение уровня серотонина, однако исследования показывают, что воздействие на ГАМК-рецепторы может быть не менее эффективным. «Мы работаем над исследованием нейроактивных стероидов при послеродовой депрессии уже почти 15 лет. Публикация [нынешнего] исследования Skylark, последовавшая за предыдущими успешными клиническими испытаниями, – это переломный момент в лечении», – заявила ведущий автор статьи, директор отделения поведенческого здоровья женщин в больнице Zucker Hillside Hospital в Квинсе Кристина Делигианнидис. Она заметила, что послеродовая депрессия «недостаточно признана, плохо лечится и разрушительна для тех, кто живет с этим состоянием». В случае одобрения зуранолон станет первым пероральным препаратом, применяемым конкретно для лечения послеродовой депрессии. В настоящее время в США единственным средством для борьбы с заболеванием является Zulresso (брексанолон) от Sage Therapeutics, который вводится внутривенно непрерывно в течение нескольких часов. По данным New York Post, FDA рассмотрит заявку уже в текущем месяце. По данным Национального института здоровья США, каждая седьмая женщина страдает от послеродовой депрессии. Симптомы (чрезмерная плаксивость, трудности в общении с ребенком, отчуждение от друзей и семьи, потеря интереса к любимым занятиям, сильное беспокойство и панические атаки) обычно развиваются в течение первых нескольких недель после родов, но могут начаться и во время беременности, и даже через год после родов. Как сообщалось ранее, в 2020 году компания Sage Therapeutics подписала с Biogen соглашение на сумму до $1,5 млрд о разработке зуранолона вместе с другим экспериментальным препаратом – SAGE-324 – для лечения неврологических расстройств, включая эссенциальный тремор. gxpnews