Россельхознадзор сообщил о соответствии требованиям качества 90% ветпрепаратов

Более 90% ветеринарных препаратов российского и зарубежного производства соответствуют требованиям качества. В Россельхознадзоре отметили, что по итогам проверки только 48 проб средств из 524 имели отклонения по показателям качества или маркировки.

Россельхознадзор провел выборочный лабораторный контроль ветеринарных лекарственных средств, допущенных к обращению. Пробы от продукции российского производства для последующих исследований отбираются на производствах, а импортные препараты проверяются на границе. По результатам контроля за семь месяцев 2023 года установлено, что 91% препаратов полностью соответствует требованиям качества, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Только 48 проб лекарственных средств из 524 имели отклонения по показателям качества или маркировки. И каждый такой случай тщательно расследуется, отметили в Россельхознадзоре. Причинами могут быть как сбой системы контроля качества на производстве, так и нарушение условий хранения и транспортировки. Серии таких препаратов не допускаются к обращению.