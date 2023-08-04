Санкт-Петербург и Вьетнам развивают сотрудничество в сфере исследований и разработок ЛП

Власти Вьетнама выказали заинтересованность в развитии сотрудничества в области исследований и разработок лекарственных препаратов, а также увеличении присутствия российской фармпродукции и медицинского оборудования на национальном рынке и в регионе Юго-Восточной Азии в целом. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт‑Петербурга.

Санкт‑Петербургский институт вакцин и сывороток в настоящий момент ведет разработки вакцин, актуальных для региона Юго-Восточной Азии, и готов сотрудничать с Хошимином в этом направлении, уточняется в сообщении. Кроме того, две фармкомпании города – Biocad и «Полисан» – в течение пяти лет поддерживают прямые контакты с Онкологическим центром Хошимина и «обладают потенциалом дальнейшего укрепления».

Ранее сообщалось, что в 2022 году петербургские фармкомпании нарастили объем производства лекарств и фармсубстанций на 33%. Экономический эффект оценивается в 93 млн рублей.

gxpnews