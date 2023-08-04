FDA предупредило о возможной низкой эффективности противозачаточных Tydemy

FDA выпустило предупреждение для потребителей перорального противозачаточного средства Tydemy (дроспиренон/этинилэстрадиол/левомефолат кальция) компании Lupin Pharmaceuticals, в котором говорится о том, что эффективность купленных ранее и находящихся в настоящее время в продаже таблеток может быть снижена.

Ранее анализ показал недостаточное содержание аскорбиновой кислоты в пробах, взятых в двух партиях этого препарата, что может привести к нежелательной беременности. Обе партии со сроками годности по сентябрь и январь 2024 года, распространявшиеся с 3 июня 2022 года, добровольно отозваны компанией Lupin.

Tydemy – рецептурный оральный контрацептив, предотвращающий беременность за счет повышения уровня фолатов. На сегодняшний день FDA не получало сообщений о нежелательных явлениях, связанных с использованием этого продукта, однако агентство обращается к потребителям с просьбой незамедлительно уведомить о таких случаях.

Ранее сообщалось об отзыве двух партий препарата для терапии тяжелой бронхиальной астмы Nucala компании GSK на Тайване после того, как во флаконе с лекарством обнаружились частицы стекла. Всего будет изъят 2591 флакон.

gxpnews