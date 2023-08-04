Во Владимирской области возбудили дело из-за списанных ЛС

Следственными органами следственного управления СК России по Владимирской области 1 августа 2023 года возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1. ст. 293 УК РФ, по факту того, как закупленные за счет бюджета лекарственные препараты не дошли до пациентов, а после истечения срока годности были списаны с баланса и уничтожены. Ущерб составил более 32 млн рублей. По имеющимся данным, в период с 2020 по 2022 год в распоряжении ГКУЗ ВО «Центр по осуществлению закупок товаров, работ и услуг в сфере здравоохранения Владимирской области», подведомственного Министерству здравоохранения Владимирской области, имелись лекарственные препараты, показанные лицам, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и которым были выполнены операционные вмешательства по поводу сердечно-сосудистых заболеваний.

«Закупки лекарственных препаратов были осуществлены за счет средств, выделенных Владимирской области из федерального бюджета на реализацию проекта „Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями”. Однако в результате ненадлежащей организации работы по распределению лекарств нуждающиеся в них пациенты не были ими своевременно обеспечены, и после истечения срока годности препараты были списаны с баланса учреждения и уничтожены. По предварительной оценке, тем самым бюджету Российской Федерации причинен ущерб на сумму более 32 млн рублей. Расследование проводится следователями по особо важным делам аппарата следственного управления», – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее GxP News сообщали, что региональная прокуратура провела проверку Минздрава Владимирской области по подозрению в халатности при обороте льготных лекарств. Однако тогда общая сумма списанного составила 58,6 млн рублей.

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