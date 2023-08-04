Виктор Дмитриев: «Большинство обращений в «ЗдравКонтроль» касается дефектуры лекарств»

Председатель Общественного совета при Росздравнадзоре Виктор Дмитриев рассказал об особенностях взаимодействия с пациентским сообществом с помощью федерального проекта «ЗдравКонтроль». Большинство обращений граждан (52%), направленных через сервис, касаются дефектуры лекарств или медизделий, отметил он.

По его мнению, это объясняется как увеличившимся количеством вопросов, связанных с логистикой, ввиду наложения на РФ ряда санкционных мер, так и недостаточностью или несвоевременностью финансирования данной сферы.

На втором месте по объему (32%) – жалобы на качество оказания медицинской помощи. Дмитриев считает, что большинство подобных вопросов могли быть решены «здесь и сейчас», и что одна из главных задач проекта «ЗдравКонтроль» – максимально приблизить пациента к тем, кто принимает решение на местах.

Для дальнейшего успешного функционирования проекта «ЗдравКонтроль» крайне значима синхронизация его с уже имеющимися цифровыми системами Росздравнадзора и Минздрава РФ, подчеркнул Виктор Дмитриев: «При наличии единого информационного поля и стандарта работы с обращениями граждан функционирование системы будет более плодотворным и эффективным».

В Минздраве ситуацию на российском фармрынке считают стабильной. По словам замминистра здравоохранения Сергея Глаголева, дефицита лекарств не наблюдается в том числе благодаря активной работе регуляторов по адаптации российского законодательства к оперативной смене вспомогательных веществ и фармсубстанций, а также выводу на рынок препаратов, в которых нуждается отечественное здравоохранение.

gxpnews