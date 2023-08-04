СМИ: задержан глава Минздрава Самарской области

Однако источник «КП-Самара» в правоохранительных органах не подтвердил эту информацию. «Ведутся следственные действия. О задержании министра речь пока не идет», – рассказал «Комсомолке» собеседник.

Кроме того, «Царьград» со ссылкой на собственные неназванные источники пишет, что также задержан заместитель Беняна – руководитель департамента фармации‚ медицинской техники и материально-технического обеспечения Минздрава Самарской области Асланбек Майрамукаев. Подтверждения этой информации нет.

Армен Бенян в 2001 году окончил СамГМУ по специальности «лечебное дело», затем прошел клиническую интернатуру и клиническую ординатуру на кафедре хирургии. С 2004 года работал торакальным хирургом в Самарской ОКБ, в 2008–2011 годах возглавлял оперблок медучреждения. С 2011 года Бенян заведовал хирургическим торакальным отделением, в 2018 году был главным врачом на матчах чемпионата мира по футболу. В апреле 2019 года хирург был назначен исполняющим обязанности главврача СОКБ им. В.Д. Середавина.

Предыдущий глава Минздрава Самарской области Михаил Ратманов, в 2018 году пришедший с аналогичной должности в Северной Осетии, покинул пост по собственному желанию в конце марта 2020 года. В начале апреля 2020 года Ратманов занял должность начальника управления организации медицинской помощи и промышленной медицины в Федеральном медико-биологическом агентстве.

«За два года ему удалось достичь значимых успехов – добиться снижения смертности на 1,9%. Благодаря Ратманову удалось реализовать все запланированные показатели национального проекта «Здравоохранение» в регионе», – говорилось в сообщении ФМБА.

Обязанности врио министра здравоохранения Самарской области с апреля по начало июля 2020 года исполнял первый замминистра Сергей Вдовенко. В июле того же года главой Минздрава региона назначили Армена Беняна.