СМИ сообщили о продаже дорогостоящих препаратов из больниц в московской аптеке

Правоохранительные органы изъяли из московской аптеки препараты, которые ранее получили пациенты из других регионов страны. Организация реализовывала дорогостоящие лекарства по заниженной цене. Общая сумма изъятых препаратов составила более 700 тыс. руб.

Онкологические и другие жизненно важные препараты, которые закупались государством для больниц с 2021 по 2023 год, нашли в продаже в одной из аптек на севере Москвы. Об этом сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах. Операцию проводили сотрудники московского Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

Лекарства предназначались для семи крупных медучреждений Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Челябинской, Нижегородской областей, Башкирии и Коми. Аптека, в которой оказались препараты, предлагала купить их по ценам в несколько раз ниже рыночных. Также организация размещала рекламу и информацию о наличии лекарств в интернете.

Речь в частности идет о перепродаже таких препаратов, как «Кадсила», «Китруда», «Исентресс», «Спрайсел», «Перьета», «Хумира», «Яквинус», «Адваграф», «Земплар», «Калетра» «Хумалог», «Селамерекс» и «Визкью». «Известия» направили запрос в аптеку с просьбой пояснить, как эти лекарства к ним попали. Общая сумма всех изъятых лекарств по цене, за которую их продавала аптека, составила более 700 тыс. руб.

Полицейские собираются возбудить уголовное дело о мошенничестве и приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем. По данным «Известий», в 2022 году аптека уже попадалась на аналогичных нарушениях. Правоохранители тогда изъяли нелегальные лекарства на 1 млн руб., было возбуждено уголовное дело.

Фото: topntp26/ru.freepik.com

Артем Косенок

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