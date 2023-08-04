Производители предупредили о росте цен на лекарства при введении обязательного акциза на этанол

Производители отреагировали на публичное предложение о введении обязательного акциза на этанол, в том числе используемый в медицинских целях. По их мнению, это приведет к значительному удорожанию лекарств, в том время как существующих мер достаточно для контроля спиртосодержащих препаратов.

Производители предупредили о росте цен на препараты в случае введения акциза на этанол, в том числе используемый для производства лекарств. Коллективное письмо по этому поводу в правительство направили три профильных ассоциации — Ассоциация фармацевтических производителей Евразийского экономического союза (АФПЕАЭС), Национальная ассоциация производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий «АПФ» и Союз профессиональных фармацевтических организаций (СПФО). «ФВ» ознакомился с письмом. Первыми о нем сообщили «Ведомости».

О предложении

С предложением о введении акциза на весь производящийся в стране этиловый спирт выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным. По ее мнению, это позволит эффективнее бороться с нелегальным оборотом алкогольной продукции. «Основная причина в том, что наряду с отравлением этиловым спиртом, производящимся для алкогольной продукции и облагающимся высоким акцизом, в обороте находится абсолютно идентичный по своим свойствам этиловый спирт, который производится для нужд медицинской, парфюмерно-косметической отраслей и не облагается акцизом», — сказала она.