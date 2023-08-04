Центр Гамалеи к осени обновит вакцины от COVID-19

Минздрав сообщил, что Центр им. Гамалеи к осени обновит вакцины от COVID-19. Первым станет доступен препарат «Спутник Лайт». Доклинические испытания проведены, а клинические исследования в министерстве назвали формальностью.

Центр им. Гамалеи провел доклинические исследования вакцины с актуализированным антигенным составом. Получены хорошие результаты. Сейчас начаты работы по подготовке к проведению клинических исследований. Об этом сообщила заместитель главы Минздрава Татьяна Семенова. «Мы надеемся, что клиническая часть — формальности. Вопросы с финансированием уже решены», — заявила она (цитата по ТАСС).

Первой станет доступна вакцина «Спутник Лайт». Осенью обновленные препараты будут массово доступны всем.