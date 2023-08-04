Составлен предварительный список подпадающих под действие закона об инфляции США лекарств

К осени 2023 года правительство США должно назвать 10 лекарственных средств, которые первыми войдут в список препаратов, подлежащих снижению стоимости. Речь идет о дорогостоящих лекарствах, предоставляемых пациентам по программе Medicare. Сам процесс снижения цены начнется только с 2026 года, но список препаратов будет постепенно пополняться. Минимальное снижение прейскурантной цены составит 25%.

Известно, что имеются установленные критерии для включения в список: препарат должен продаваться в рознице, не иметь существенной конкуренции в виде дженериков и присутствовать на рынке не менее 9-13 лет (в зависимости от типа). Не имея официального предварительного перечня препаратов, американские фармкомпании и аналитики составили его самостоятельно, руководствуясь этими критериями, сообщает Reuters.

Препарат Лечение Компания Затраты Medicare (2021 год, млрд долларов) «Эликвис» Свертываемость крови Bristol-Myers Squibb + Pfizer 12,6 «Ксарелто» Свертываемость крови Johnson & Johnson 5,2 «Трулисити» Диабет Eli Lilly 4,7 «Янувия» Диабет Merck & Co. 4 «Джардинс» Диабет Boehringer Ingelheim + Eli Lilly 3,7 «Имбрувика» Рак AbbVie + Johnson & Johnson 3,2 «Оземпик» Диабет Novo Nordisk 2,6 «Кстанди» Рак Astellas + Pfizer 2,4 «Треледжи Эллипта» Легочные заболевания и астма GlaxoSmithKline 2,4 «Биктарви» ВИЧ/СПИД Gilead Sciences 2,2 «Ибранса» Рак Pfizer 1,9 «Симбикорт Турбухалер» Легочные заболевания и астма AstraZeneca 1,9 «Энтресто» Cердечная недостаточность Novartis 1,7 «Джакави» Рак Incyte 1,5 «Инвега Сустенна» Шизофрения Johnson & Johnson 1,5 «Брео Эллипта» Легочные заболевания и астма GlaxoSmithKline + Innoviva 1,5

Reuters

Подписанный в прошлом году президентом США Джо Байденом закон о снижении инфляции позволяет в рамках программы Medicare согласовывать цены на некоторые из наиболее дорогостоящих препаратов. Его цель – экономия $25 млрд в год на ценах на лекарства к 2031 году.

Производители лекарств заявили, что закон повредит инновациям в фармацевтике, а также что он нарушает их права, предусмотренные Первой, Пятой и Восьмой поправками к Конституции США. Четыре фармкомпании и две отраслевые ассоциации подали отдельные, но схожие иски в несколько судов, надеясь оспорить право властей на снижение цен на их препараты.

gxpnews