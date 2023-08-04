Составлен предварительный список подпадающих под действие закона об инфляции США лекарств

К осени 2023 года правительство США должно назвать 10 лекарственных средств, которые первыми войдут в список препаратов, подлежащих снижению стоимости. Речь идет о дорогостоящих лекарствах, предоставляемых пациентам по программе Medicare. Сам процесс снижения цены начнется только с 2026 года, но список препаратов будет постепенно пополняться. Минимальное снижение прейскурантной цены составит 25%.
Известно, что имеются установленные критерии для включения в список: препарат должен продаваться в рознице, не иметь существенной конкуренции в виде дженериков и присутствовать на рынке не менее 9-13 лет (в зависимости от типа). Не имея официального предварительного перечня препаратов, американские фармкомпании и аналитики составили его самостоятельно, руководствуясь этими критериями, сообщает Reuters.
|Препарат
|Лечение
|Компания
|Затраты Medicare (2021 год, млрд долларов)
|«Эликвис»
|Свертываемость крови
|Bristol-Myers Squibb + Pfizer
|12,6
|«Ксарелто»
|Свертываемость крови
|Johnson & Johnson
|5,2
|«Трулисити»
|Диабет
|Eli Lilly
|4,7
|«Янувия»
|Диабет
|Merck & Co.
|4
|«Джардинс»
|Диабет
|Boehringer Ingelheim + Eli Lilly
|3,7
|«Имбрувика»
|Рак
|AbbVie + Johnson & Johnson
|3,2
|«Оземпик»
|Диабет
|Novo Nordisk
|2,6
|«Кстанди»
|Рак
|Astellas + Pfizer
|2,4
|«Треледжи Эллипта»
|Легочные заболевания и астма
|GlaxoSmithKline
|2,4
|«Биктарви»
|ВИЧ/СПИД
|Gilead Sciences
|2,2
|«Ибранса»
|Рак
|Pfizer
|1,9
|«Симбикорт Турбухалер»
|Легочные заболевания и астма
|AstraZeneca
|1,9
|«Энтресто»
|Cердечная недостаточность
|Novartis
|1,7
|«Джакави»
|Рак
|Incyte
|1,5
|«Инвега Сустенна»
|Шизофрения
|Johnson & Johnson
|1,5
|«Брео Эллипта»
|Легочные заболевания и астма
|GlaxoSmithKline + Innoviva
|1,5
Reuters
Подписанный в прошлом году президентом США Джо Байденом закон о снижении инфляции позволяет в рамках программы Medicare согласовывать цены на некоторые из наиболее дорогостоящих препаратов. Его цель – экономия $25 млрд в год на ценах на лекарства к 2031 году.
Производители лекарств заявили, что закон повредит инновациям в фармацевтике, а также что он нарушает их права, предусмотренные Первой, Пятой и Восьмой поправками к Конституции США. Четыре фармкомпании и две отраслевые ассоциации подали отдельные, но схожие иски в несколько судов, надеясь оспорить право властей на снижение цен на их препараты.