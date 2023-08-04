Минздрав: испытания российского аналога ЛП «Золгенсма» обнадеживающие

Минздрав РФ считает КИ аналога препарата «Золгенсма», применяемого для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА), обнадеживающими, заявила замглавы Минздрава России Татьяна Семенова. Она также добавила, что министерство надеется, что к 2024 году будут созданы три тест-системы для диагностики онкологических заболеваний.
«В настоящее время разрабатывается аналог препарата. Это препарат компании Biocad. Сейчас проводятся его клинические испытания, идет первая фаза клинических исследований, набор пациентов. <…> Результаты очень обнадеживающие», – сказала замминистра.
Также чиновница сообщила ТАСС, что Минздрав России ожидает к 2024 году создание трех тест-систем для диагностики онкологических заболеваний. «В федеральном проекте „Медицинская наука для человека” было заявлено к 2024 году создание трех тест-систем для диагностики онкозаболеваний. Эта работа идет по плану», – добавила Семенова.
По ее словам, в планах создание целой фабрики персонифицированных генно-терапевтических лекарственных препаратов «под заказ, под конкретного пациента с редкими, единичными случаями заболевания».