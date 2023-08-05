В Госдуму внесен законопроект о регистрации лекарств в электронном режиме

В электронной базе Госдумы опубликован проект федерального закона, который вносит изменения в № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». В частности, предлагается перевести государственные услуги в области регистрации лекарств в онлайн-формат.

Площадкой для взаимодействия станут Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) и (или) Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). «Использование ЕГИСЗ обусловлено объемностью документов регистрационного досье и технической невозможностью ЕПГУ принимать и обрабатывать такой массив данных», – говорится в пояснительной записке.

Кроме того, законопроектом устанавливается возможность предоставления Минздравом РФ Росздравнадзору детальной информации о зарегистрированном препарате для целей осуществления проверок в сфере обращения фармпродукции. В настоящее время у Росздравнадзора отсутствует доступ к материалам регистрационного досье на медикаменты, «что приводит к необходимости запрашивать требуемые документы у заявителей при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий».

Ранее Минздрав РФ опубликовал проект приказа, в котором изложена новая версия порядка прохождения медицинскими и фармацевтическими работниками аттестации для получения квалификационной категории. Они смогут подать такое заявление через портал «Госуслуг», а также по электронной почте.

gxpnews