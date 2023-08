Замглавы самарского Минздрава заподозрили в мошенничестве при поставках медоборудования Росстат: в начале 2023 года сократился убыток медорганизаций » Регистраторы медицинских изображений вошли в перечень медизделий для упрощенной регистрации Межведомственная комиссия в очередной раз обновила список медизделий для упрощенной регистрации по постановлению Правительства РФ №552 от 1 апреля 2022 года. В перечень, насчитывающий теперь 1 930 позиций, попали стоматологические медизделия, расходные материалы, реагенты, а также регистраторы медицинских изображений. По упрощенному порядку теперь разрешено регистрировать хирургические щипцы для манипуляций с мягкими тканями, инструмент для внесения и уплотнения стоматологических материалов, крючок для снятия зубных отложений, эндодонический плаггер, стоматологический зонд, резервуар для инсулиновой инфузионной помпы. Также в список попали лезвия ручного скальпеля, цитологическая церквинальная щетка, наборы антигена Clostridium difficile для invitro диагностики, а также регистраторы медицинских видеоизображений. Правительство РФ ввело упрощенный порядок регистрации медизделий в апреле 2022 года (ПП №552) сроком до 1 сентября 2023 года с опцией получения бессрочного досье и упростило порядок замены сырья и комплектующих в зарегистрированной медтехнике. Медизделия низкого класса потенциального риска, за исключением стерильных, стало возможно регистрировать в уведомительном порядке – при условии предоставления изделия для испытаний в течение пяти рабочих дней в подведомственный Росздравнадзору институт и подачи пакета документов в течение 150 дней. Росздравнадзор в конце мая 2022-го утвердил приказ №4282 о регламенте работы специальной межведомственной комиссии, которая и определяет список изделий для ускоренной регистрации. В перечень попадают позиции с риском дефектуры на российском рынке или в связи с заявкой уполномоченного лица по поставке медизделий по цене ниже среднерыночной, исходя из цен контрактов, заключенных после 1 марта 2022 года. «Иные медицинские изделия» попадают в перечень только в случае единогласного решения комиссии. В июне того же года в перечень вошли 37 кодов реагентов и лабораторного оборудования для диагностики in vitro. Спустя три недели перечень был расширен на более чем 1,5 тысячи кодов. Около половины списка составили реагенты для диагностики in vitro, а также лабораторное оборудование и профильные расходные материалы. Помимо них, в перечень попало стоматологическое оборудование (светильники, сканеры, рентгеновские системы) и расходные материалы, оборудование для анестезиологии и реанимации, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких, расходные материалы для интервенционной хирургии, включая имплантируемые (стенты и катетеры), кардиомониторы. Постепенно перечь расширялся и к началу 2023 года состоял уже из более чем 1,8 тысячи наименований. В марте 2023 года межведомственная комиссия пополнила перечень еще пятью позициями, среди них: ультразвуковые ингаляторы, тренажеры для разработки голеностопного сустава, смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, неантибактериальные перчатки, комплект для внутривенных вливаний и набор для in vitro диагностики спинально-мышечной атрофии. Через месяц список вновь пополнился, на этот раз нескладными креслами-колясками с приводом, управляемыми пациентом или сопровождающим. По данным Росздравнадзора, за 2022 год регистрацию по ПП №552 прошло 31 изделие: 16 медизделий по второму разделу перечня и 15 – по третьему. В сентябре 2022 года режим упрощенной регистрации продлен до 1 января 2025 года. Источник: Росздравнадзор

Фото: freepik.com vademec