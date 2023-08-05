TG Therapeutics совместно с Neuraxpharm выпустят препарат от рассеянного склероза в Европе

Согласно условиям сделки, TG Therapeutics заплатит Neuraxpharm 645 млн долл. TG может получить дополнительный платеж в размере 12,5 млн долл. после запуска Briumvi в первой стране Европейского союза. Компания сможет получить еще до 492,5 млн долл. в виде промежуточных платежей, связанных с продажами препарата в других странах. TG будет получать лицензионные отчисления от продаж препарата.

Одной из возможных причин развития рассеянного склероза является аутоиммунная реакция, при которой происходит демиелинизация нервных волокон. Согласно последним исследованиям, В-клетки играют важную роль в патогенезе рассеянного склероза. Briumvi — моноклональное антитело, которое связывается с рецептором CD-20 на поверхности В-клеток, благодаря чему они не могут повреждать нервные клетки. Этот подход применяется в двух других препаратах: «Окревус» от Roche и Kesimpta от Novartis.

Briumvi вводится в виде инфузии два раза в год после получения начальной дозы. TG выпустила препарат на рынок в январе прошлого года после того, как FDA одобрила его в декабре. Европейская комиссия одобрила Briumvi в июне.

Briumvi — единственный доступный на рынке продукт TG. Ранее компания получила от FDA лишь ускоренное одобрение на препарат Ukoniq. Коммерческий запуск лекарства пришелся на 2021 год, оно предназначено для лечения лимфомы маргинальной зоны. В прошлом году регулятор отозвал свое решение по Ukoniq.

Николай Соколов

pharmvestnik