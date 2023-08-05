Правительство обновило список заболеваний для применения препаратов офф-лейбл

Правительство внесло изменения в перечень заболеваний, при которых могут применяться препараты офф-лейбл. В него попали состояния, связанные с женским здоровьем.

Правительство внесло изменения в перечень заболеваний и состояний, при которых допускается применение лекарственных препаратов по показателям, не указанным в инструкции по применению (офф-лейбл). Соответствующее распоряжение № 2064-р от 01.08.2023 опубликовано на портале правовой информации. Изменения внесены в документ № 1180-р от 16.05.2022.

Согласно документу, в список добавлены следующие состояния (в скобках указана классификация по МКБ10):

нарушения менопаузы и другие нарушения в околоменопаузном периоде (N95);

привычный выкидыш (N96);

женское бесплодие (N97);

осложнения, связанные с искусственным оплодотворением (N98).

Также в этот перечень были включены все состояния под кодами O00‑O99 («Беременность, роды и послеродовой период»). Раньше там были указаны лишь некоторые из их числа.

В конце июня Минздрав опубликовал новую версию требований к препаратам офф-лейбл. Так, сроки вступления документа в силу были сдвинуты на 1 марта 2024 года. Также были изменены условия, которым должен соответствовать препарат офф-лейбл для его включения в стандарты медпомощи детям и клинические рекомендации.

Фото: teksomolika/ru.freepik.com

Артем Косенок

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