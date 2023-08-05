Мишустин поручил представить предложения по развитию производства отечественных протезов

Правительство поручило профильным ведомствам представить к ноябрю предложения по развитию производства российских протезов. Ранее в Совете Федерации попросили решить вопрос с обеспечением инвалидов средствами реабилитации.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил представить в правительство предложения по развитию производства отечественного сырья, материалов и комплектующих для изготовления протезно-ортопедических изделий, предназначенных для реабилитации. Такое поручение он дал по итогам встречи в июле с членами Совета Федерации Минпромторгу, Минтруду, Минздраву и Росздравнадзору. Как сообщили в пресс-службе правительства, свои предложения профильные ведомства и надзорный орган должны представить к ноябрю 2023 года.

Ранее в июле Совет Федерации попросил правительство решить вопрос с обеспечением инвалидов средствами реабилитации. В верхней палате парламента считают, что страна не может зависеть от поставок из других стран. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко привела данные профильных институтов, согласно которым доля российских производителей протезов нижних конечностей не превышает 20—25%, а протезов верхних конечностей — не более 10%.

По словам Матвиенко, нужна программа формирования конкурентоспособной, устойчивой реабилитационной отрасли, обеспечивающей потребности инвалидов современными и качественными техническими средствами реабилитации. Также необходимо принятие дополнительных мер государственной поддержки.

Фото: freepik/www.freepik.com

Артем Косенок

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