Президент подписал закон об ужесточении контроля за оборотом этилового спирта

Президент подписал закон об ужесточении контроля за оборотом этилового спирта. Производителей лекарственных препаратов с МНН этанол обяжут наносить маркировку на первичную упаковку даже при наличии на групповой. В случае, когда флаконы будут расфасованы в индивидуальные коробочки, их маркировка будет не нужна. Также документ устанавливает закрытый перечень лиц, которым организации оптовой торговли препаратами вправе продавать этанол.

Президент Владимир Путин подписал закон об ужесточении контроля за оборотом этилового спирта. Производителей лекарственных препаратов с МНН этанол обяжут наносить маркировку на первичную упаковку даже при наличии на групповой. Соответствующий Федеральный закон № 428-ФЗ от 04.08.2023 опубликован на портале правовой информации.

Также документом устанавливается закрытый перечень лиц, которым организации оптовой торговли препаратами вправе продавать этанол. Это юрлица и ИП, у которых есть лицензия на фармдеятельность, аккредитованные испытательные лаборатории и официально зарегистрированные медицинские организации.

Если Росздравнадзор выявит нарушения организацией установленных законом требований, то действие лицензии на фармдеятельность приостанавливается на десять рабочих дней. Действие лицензии приостанавливается на срок, который определяется лицензирующим органом (но не менее чем на один месяц), по истечении которого ее действие подлежит прекращению на основании решения лицензирующего органа.

Документ вступит в силу с 1 сентября 2023 года, отдельные положения — с 1 апреля 2024 года.

Депутаты и сенаторы предложили ужесточить в стране контроль за оборотом этилового спирта. Соответствующий законопроект был опубликован в электронной базе Госдумы в январе 2023 года. Авторы законопроекта отмечают: если производство и оборот фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) попадает под действие различных ограничений, то в отношении спиртосодержащих лекарственных препаратов действует только обязательная маркировка. В конце июля Госдума приняла документ.

Артем Косенок

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